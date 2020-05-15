15.05.2020 09:14

Спасатели оперативно погасили пожар в недостроенном коттедже (ФОТО)

14 мая в 11:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в недостроенном двухэтажном нежилом доме по адресу: с. Осиново, ул. Сеньковский, 21в, Купянского района области.



://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ДСНС. На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания и мусор на площади 10 кв.м. Существовала угроза распространения огня на всю площадь крыши недостроенного двухэтажного дома.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 11:37 пожар был локализован, в 12:10 полностью ликвидирован.

Причина и ущерб выясняются.