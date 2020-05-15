Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели оперативно погасили пожар в недостроенном коттедже (ФОТО)
15.05.2020  09:14   

Спасатели оперативно погасили пожар в недостроенном коттедже (ФОТО)

14 мая в 11:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в недостроенном двухэтажном нежилом доме по адресу: с. Осиново, ул. Сеньковский, 21в, Купянского района области.


://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ДСНС. На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания и мусор на площади 10 кв.м. Существовала угроза распространения огня на всю площадь крыши недостроенного двухэтажного дома.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 11:37 пожар был локализован, в 12:10 полностью ликвидирован.

Причина и ущерб выясняются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 Криминал и происшествия В Харькове тестируют самую высокую в городе пожарную автолестницу 15.05 Криминал и происшествия Дергачевский район: при ликвидации пожара пострадал 46-летний мужчина (ФОТО) 13.05 Криминал и происшествия Хотели согреться - загорелся дом (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 