14.05.2020 17:35

Внимание! Под Харьковом пропал мужчина с психическим расстройством (ФОТО)

Полицией разыскивается Николай Гладышев.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Первомайского отдела полиции ищут Николая Гладышева, 1949 года рождения.

12 мая 2020 года около 18:30 мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Разыскиваемый и раньше покидал дом, но его находили родственники.

У мужчины психические расстройства и потеря памяти. 14 мая в отдел полиции обратилась жена пропавшего без вести.

Приметы: рост около 172 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые, не видит на правый глаз, хромает .

Был одет в темно-синий пиджак, синий свитер, синие брюки, черные спортивные туфли.

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого или видевших его просим сообщить до Первомайского отдела полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70,102 или другим удобеым способом.