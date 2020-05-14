Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Под Харьковом пропал мужчина с психическим расстройством (ФОТО)
14.05.2020  17:35   

Внимание! Под Харьковом пропал мужчина с психическим расстройством (ФОТО)

Полицией разыскивается Николай Гладышев.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Первомайского отдела полиции ищут Николая Гладышева, 1949 года рождения.
 
12 мая 2020 года около 18:30 мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Разыскиваемый и раньше покидал дом, но его находили родственники.
 
У мужчины психические расстройства и потеря памяти. 14 мая в отдел полиции обратилась жена пропавшего без вести.
 
Приметы: рост около 172 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые, не видит на правый глаз, хромает .
 
Был одет в темно-синий пиджак, синий свитер, синие брюки, черные спортивные туфли.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого или видевших его просим сообщить до Первомайского отдела полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70,102 или другим удобеым способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, первомайск, потеря памяти, психические расстройства
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Криминал и происшествия Внимание! Пропал пожилой мужчина (ФОТО) 16.03 Криминал и происшествия Внимание! пропал мужчина (ФОТО) 16.01 Криминал и происшествия Внимание! Уехал в Харьков и пропал мужчина (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 