ДТП: на Старой Салтовке разбились легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы
Как информируют пользователи соцети, на Южной Салтовке - авария.
Здесь, возле ТРЦ «Французский Бульвар» в аварии столкнулись две легковушки.
Подробностей и информации о пострадавших нет.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: