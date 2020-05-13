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13.05.2020  14:12   

ДТП: на Старой Салтовке разбились легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы


//t.me

Как информируют пользователи соцети, на Южной Салтовке - авария.

Здесь, возле ТРЦ «Французский Бульвар» в аварии столкнулись две легковушки.

Подробностей и информации о пострадавших нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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