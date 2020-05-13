На Залютино в полночь сожгли «девятку» (ФОТО)

По предварительным данным, стихийно припаркованный автомобиль могли поджечь
По данным ГСЧС, 12 мая в 23:56 к спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Старопрудний, 10 Возгорание произошло в припаркованном автомобиле ВАЗ-2199. В машине никого не было. В 00:20 пожар был ликвидирован.
Огонь повредил внутреннюю облицовку салона, капот, крылья, кузов автомобиля, личные вещи, моторный отсек.
Предполагаемая причина пожара - поджог.
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Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
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