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13.05.2020  13:53   

На Залютино в полночь сожгли «девятку» (ФОТО)

По предварительным данным, стихийно припаркованный автомобиль могли поджечь


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По данным ГСЧС, 12 мая в 23:56 к спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Старопрудний, 10 Возгорание произошло в припаркованном автомобиле ВАЗ-2199. В машине никого не было. В 00:20 пожар был ликвидирован.

Огонь повредил внутреннюю облицовку салона, капот, крылья, кузов автомобиля, личные вещи, моторный отсек.

Предполагаемая причина пожара - поджог.

 

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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