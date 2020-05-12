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12.05.2020  15:19   

Лобовое столкновение на трассе: информация полиции (ФОТО)

На Харьковщине полицейские выясняют обстоятельства аварии.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, столкновение автомобилей ИЖ и ВАЗ произошло 12 мая 2020 года окло 06:00 вблизи села Погорелое Змиевского района.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля ИЖ, 44-летний водитель и 28-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести.
 
Пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Следователем Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Причина и все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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