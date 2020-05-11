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11.05.2020  17:46   

ДТП: жесткая встреча на перекрестке (ВИДЕО)

Об аварии на ХТЗ сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - авария.

Здесь, на перекрёстке Мира и Потоцкого, столкнулись две легковушки - Таврия и Subaru.

По предварительной информации, пострадавших нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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