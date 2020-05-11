ДТП: жесткая встреча на перекрестке (ВИДЕО)

Об аварии на ХТЗ сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - авария.
Здесь, на перекрёстке Мира и Потоцкого, столкнулись две легковушки - Таврия и Subaru.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.
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