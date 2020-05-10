Полицейские просят помощи в розыске девушки-подростка, пропавшей на ХТЗ (ФОТО)

Индустриальным отделом полиции устанавливается местонахождение Виолетты Ермилова, 2006 года рождения.
Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась.
Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.
Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Индустриального отдела полиции по телефону: (0572) 93-31-15.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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