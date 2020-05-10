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10.05.2020  19:58   

Полицейские просят помощи в розыске девушки-подростка, пропавшей на ХТЗ (ФОТО)

Индустриальным отделом полиции устанавливается местонахождение Виолетты Ермилова, 2006 года рождения.


://hk.npu.gov.ua

Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась. 

Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Индустриального отдела полиции по телефону: (0572) 93-31-15.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, розыск, харьков, подросток, ссора
 
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