10.05.2020 19:58

Полицейские просят помощи в розыске девушки-подростка, пропавшей на ХТЗ (ФОТО)

Индустриальным отделом полиции устанавливается местонахождение Виолетты Ермилова, 2006 года рождения.



://hk.npu.gov.ua

Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась.

Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Индустриального отдела полиции по телефону: (0572) 93-31-15.