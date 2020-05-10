10.05.2020 18:30

Стрельба и план-перехват в Харькове — комментарий полиции

Сообщение о попытке угона и стрельбе на улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.



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10 мая около 15:00 в Харькове на улице Минской произошла стрельба, после которой в городе и прилегающих районах была введена полицейская операция «Перехват».

Началось все с того, что на улице Минской работники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в автомобиль. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль авто, наехал на правоохранителя. С ушибами патрульного доставили в больницу.

«Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле «Peugeot 206» серого цвета иностранной регистрации», — рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который пытался обокрасть машину, сбил полицейского и скрылся с места преступления.

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее, 10 мая на улице Минской неизвестыне пытались обокрасть BMW X6. По информации из соцсетей, когда автоворов пытались задержать патрульные, те начали стрелять по полицейским.