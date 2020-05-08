«Минер», терроризировавший харьковчан и спецслужбы 7 мая, спрятался за «неприступной» для полиции дверью

Ложное сообщение сделал 61-летний харьковчанин, который находится на учете в писихоневрологическом диспансере.
Информация о минировании поступила в Немышлянская отдела полиции от оператора линии «102» 7 мая в 19:30.
По адресу выезжали специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские эвакуировали жителей дома и окружили прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.
Работники полиции установили, что, якобы, заминирована квартира по улице Харьковских дивизий, принадлежит 49-летнему мужчине. В помещении долгое время никто не живет.
Также полицейские выяснили, что телефонный звонок сделал 61-летний житель этого же дома. Он находится на учете в психоневрологическом диспансере и уже неоднократно совершал ложные вызовы о заминировании различных объектов. Поговорить с ним не удалось, поскольку он не открыл дверь по требованию полиции.
Информация о происшествии внесена в Единый учета Немышлянская отдела полиции. Проверка продолжается.
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