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08.05.2020  15:51   

«Минер», терроризировавший харьковчан и спецслужбы 7 мая, спрятался за «неприступной» для полиции дверью

Ложное сообщение сделал 61-летний харьковчанин, который находится на учете в писихоневрологическом диспансере.


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Информация о минировании поступила в Немышлянская отдела полиции от оператора линии «102» 7 мая в 19:30.

По адресу выезжали специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские эвакуировали жителей дома и окружили прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Работники полиции установили, что, якобы, заминирована квартира по улице Харьковских дивизий, принадлежит 49-летнему мужчине. В помещении долгое время никто не живет.

Также полицейские выяснили, что телефонный звонок сделал 61-летний житель этого же дома. Он находится на учете в психоневрологическом диспансере и уже неоднократно совершал ложные вызовы о заминировании различных объектов. Поговорить с ним не удалось, поскольку он не открыл дверь по требованию полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый учета Немышлянская отдела полиции. Проверка продолжается.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  минирование, харьков, полиция, вызов, расследование
 
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