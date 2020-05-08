Харьковские любители ловли лещей с икрой заплатили 1 428 грн. штрафа (ФОТО)

Экоинспекторы за неполную неделю лишили браконьеров промышленных сетей длинной более полу километра.
Результаты работы Инспекции за неделю с 04 по 8 мая 2020 в рамках операции «Нерест - 2020» выложили на официальной странице службы
Государственной экологической инспекцией в Харьковской области в рамках проведения операции «Нерест-2020» осуществлены выезды на территории акваторий Лозовеньковского водохранилища в Дергачевском районе, Краснооскольского водохранилища Купянского района и на реку Волчья в Волчанском районе Харьковской области.
В ходе рейдовых проверок выявлено "безхозяйственное" имущество, а именно: 7 промышленных орудий лова ставных сетей общей длиной 610 м, в которых находилось 76 особей карася серебристого, 14 - леща, по 2 особи окуня и судака. Все водные ресурсы и запрещенные орудия лова изъяты в установленном порядке.
Также инспекторами было выявлено нарушение Правил рыболовства, а именно: вылов водных биоресурсов на двокрючкову удочку.
На граждан за нарушение правил рыболовства согласно ст. 85 ч.3 КоАП было составлено 32 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 1428,00 грн .
Справка: С первого апреля 2020 году на Харьковщине введен весенне-летний запрет на лов водных биоресурсов. Жителей области призывают соблюдать установленные нормы законодательства при нересте.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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