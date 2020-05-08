08.05.2020 15:15

Харьковские любители ловли лещей с икрой заплатили 1 428 грн. штрафа (ФОТО)

Экоинспекторы за неполную неделю лишили браконьеров промышленных сетей длинной более полу километра.



://khark.dei.gov.ua/

Результаты работы Инспекции за неделю с 04 по 8 мая 2020 в рамках операции «Нерест - 2020» выложили на официальной странице службы

Государственной экологической инспекцией в Харьковской области в рамках проведения операции «Нерест-2020» осуществлены выезды на территории акваторий Лозовеньковского водохранилища в Дергачевском районе, Краснооскольского водохранилища Купянского района и на реку Волчья в Волчанском районе Харьковской области.

В ходе рейдовых проверок выявлено "безхозяйственное" имущество, а именно: 7 промышленных орудий лова ставных сетей общей длиной 610 м, в которых находилось 76 особей карася серебристого, 14 - леща, по 2 особи окуня и судака. Все водные ресурсы и запрещенные орудия лова изъяты в установленном порядке.

Также инспекторами было выявлено нарушение Правил рыболовства, а именно: вылов водных биоресурсов на двокрючкову удочку.

На граждан за нарушение правил рыболовства согласно ст. 85 ч.3 КоАП было составлено 32 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 1428,00 грн .

Справка: С первого апреля 2020 году на Харьковщине введен весенне-летний запрет на лов водных биоресурсов. Жителей области призывают соблюдать установленные нормы законодательства при нересте.