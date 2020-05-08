Полицейские просят помощи в розыске девушки-подростка, пропавшей на ХТЗ

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение 17-летней Виолетты Фурсин. Девушка 7 мая не вернулась домой после прогулки.
Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.
Была одета в куртку, джинсы, светлую кофту с капюшоном.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Индустриальный отдел полиции по телефонам: (057) 93-50-64 или 102.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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