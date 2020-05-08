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08.05.2020  11:33   

Полицейские просят помощи в розыске девушки-подростка, пропавшей на ХТЗ

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение 17-летней Виолетты Фурсин. Девушка 7 мая не вернулась домой после прогулки.


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Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета в куртку, джинсы, светлую кофту с капюшоном.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Индустриальный отдел полиции по телефонам: (057) 93-50-64 или 102.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, розыск, харьков
 
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