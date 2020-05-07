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07.05.2020  14:51   

Пятилетний ребенок исполосовал себе лицо - комментарии полиции

Пятилетний мальчик поранился ножом. Состояние его здоровья тяжелое - он находится в реанимационном отделении.


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5 мая в Богодуховский отдела полиции поступило сообщение о том, что в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 была доставлен ​​малолетний ребенок с резаной раной щеки.

Сотрудники полиции установили, что по месту жительства 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем оступился и упал на нож.

Информация внесена в Единый учет Богодуховского отдела полиции. Работники полиции с матерью мальчика провели профилактическую беседу. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, нож, пострадавший
 
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