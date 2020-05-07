Пятилетний ребенок исполосовал себе лицо - комментарии полиции

Пятилетний мальчик поранился ножом. Состояние его здоровья тяжелое - он находится в реанимационном отделении.
5 мая в Богодуховский отдела полиции поступило сообщение о том, что в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 была доставлен малолетний ребенок с резаной раной щеки.
Сотрудники полиции установили, что по месту жительства 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем оступился и упал на нож.
Информация внесена в Единый учет Богодуховского отдела полиции. Работники полиции с матерью мальчика провели профилактическую беседу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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