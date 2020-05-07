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07.05.2020  11:24   

В полночь на Жуках загорелись гаражи

Пожар произошел в самозастройках Киевского района.


// ГСЧС

7 мая в 00:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозяйственных постройках по переулку Ю. Кондратюка, 7.

К месту вызова немедленно прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах.

На момент их прибытия горели хозяйственные постройки (самозастройки) с двумя гаражами на площади около 100 кв.м.

В 1:04 пожар был локализован, в 2:03 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, гараж
 
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