07.05.2020 11:24

В полночь на Жуках загорелись гаражи

Пожар произошел в самозастройках Киевского района.



// ГСЧС

7 мая в 00:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозяйственных постройках по переулку Ю. Кондратюка, 7.



К месту вызова немедленно прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах.

На момент их прибытия горели хозяйственные постройки (самозастройки) с двумя гаражами на площади около 100 кв.м.



В 1:04 пожар был локализован, в 2:03 полностью ликвидирован.



Причина пожара устанавливается.