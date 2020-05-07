В полночь на Жуках загорелись гаражи

Пожар произошел в самозастройках Киевского района.
7 мая в 00:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозяйственных постройках по переулку Ю. Кондратюка, 7.
К месту вызова немедленно прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах.
На момент их прибытия горели хозяйственные постройки (самозастройки) с двумя гаражами на площади около 100 кв.м.
В 1:04 пожар был локализован, в 2:03 полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
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