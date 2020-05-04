04.05.2020 16:10

Не проспали карантин - в Харькове ликвидирован крупный пожар на производстве матрасов (ФОТО)

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в цехах и офисных помещениях на производственном предприятии.



://kh.dsns.gov.ua

4 мая в 13:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном предприятии по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 24.

К месту происшествия по повышенному вторым номером вызова сразу было направлено 4 пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, пожарный автомобиль первой помощи, 2 автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы, рукавный автомобиль и 37 человек личного состава ДСНС. Разведкой пожара установлено, что на 3-м этаже производственного пятиэтажного здания, в которой к тому же имеются и офисные помещения, горит участок производства матрасов на площади 50 кв.м.

С зоны сильного задымления газодымозащитников эвакуированы наружу 15 работников данного предприятия. Еще 1 человека они спасли, помог добраться спасительного свежего воздуха. Всего в очаге пожара работали 3 звена газодымозащитной службы, которые подали на тушение огня 3 пожара стволы и в 14:08 локализовали его. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 15:24. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь и минимизировать последствия пожара.