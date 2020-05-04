04.05.2020 10:24

Обиженный гость зарубил спящих хозяев топором и выбросил тела в яму (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали 48-летнего злоумышленника, который с целью мести за обиды лишил жизни двух жителей Харьковщины.



// Нацполиция

3 мая около 8:50 в полицию поступила информация об обнаружении тел неизвестных в яме по улице Николая Федоренко на территории города Изюма.



По адресу выезжали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа. Полицейские установили личности погибших, ими оказались 32-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые жили в Изюме. На телах погибших эксперты обнаружили телесные повреждения.



Правоохранители в тот же день установили причастного к совершению преступления и задержали его. Им оказался 48-летний житель Изюма, ранее судимый за кражи.



Во время установления всех обстоятельств происшествия стало известно, что злоумышленник вместе со своей сожительницей проживали в доме погибших. В апреле компания употребляла алкоголь по месту жительства. Во время распития спиртного между парами возникла ссора и драка, в результате которой 48-летний мужчина и его сожительница получили телесные повреждения. После выяснения отношений все легли спать. Среди ночи обиженный мужчина проснулся, взял топор и зарубил спящих обладателей домовладения. Следующие два дня злоумышленник на тележке перевозил тела погибших на территорию заброшенного предприятия, где сбросил в яму.



Следователями сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.



В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.





