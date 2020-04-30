30.04.2020 09:13

На Харьковщине полицейские обнаружили два наркопритона (ФОТО)

Правонарушители предоставляли свои дома лицам, с которыми вместе изготавливали и употребляли наркотические средства. Организаторам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



// Нацполиция

В Красноградский отдел полиции от жителей города поступило несколько жалоб о том, что владелец частного домовладения по улице Короленко и житель многоквартирного дома по улице Чернышевского занимаются распространением наркотических веществ.



По данным фактам следственным были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



В рамках уголовного производства полицейские провели обыск и обнаружили организаторов наркопритонов. На момент обыска в помещениях находились 36 и 37-летние хозяева, а также двое мужчин, которые признались, что употребляли наркотики.



Ранее судимые за аналогичные преступления мужчины самостоятельно изготавливали запрещенное вещество и употребляли наркотики вместе с гостями. По месту их проживания изъяты наркотические средства и предметы для их изготовления и потребления.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



Сейчас продолжается досудебное расследование.







