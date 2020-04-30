Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине полицейские обнаружили два наркопритона (ФОТО)
30.04.2020  09:13   

На Харьковщине полицейские обнаружили два наркопритона (ФОТО)

Правонарушители предоставляли свои дома лицам, с которыми вместе изготавливали и употребляли наркотические средства. Организаторам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


// Нацполиция

В Красноградский отдел полиции от жителей города поступило несколько жалоб о том, что владелец частного домовладения по улице Короленко и житель многоквартирного дома по улице Чернышевского занимаются распространением наркотических веществ.

По данным фактам следственным были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские провели обыск и обнаружили организаторов наркопритонов. На момент обыска в помещениях находились 36 и 37-летние хозяева, а также двое мужчин, которые признались, что употребляли наркотики.

Ранее судимые за аналогичные преступления мужчины самостоятельно изготавливали запрещенное вещество и употребляли наркотики вместе с гостями. По месту их проживания изъяты наркотические средства и предметы для их изготовления и потребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сейчас продолжается досудебное расследование.



 
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, наркопритон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.04 Криминал и происшествия Харьковский след в оптовой торговле наркотиками выявила СБУ (ФОТО) 24.04 Криминал и происшествия Вломился в дом с пистолетом, но пенсионерка перехитрила налетчика (ФОТО) 24.04 Криминал и происшествия Закладчику, который брызнул патрульному в глаза, предъявили обвинения по двум статьям
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 