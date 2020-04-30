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30.04.2020  08:51   

Почти тысяча жителей Харьковщины нарушили правила самоизоляции

На Харьковщине полицейские составили 1252 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.


// Нацполиция

Два административных протокола полицейские составили в отношении гражданина, который находился общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Еще одна женщина осуществляла торговлю с рук в неустановленном месте. Другие нарушения касались лиц, которые отказались от обсервации.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 206 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 12 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 14 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 940 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карантин, нарушение, харьков, самоизоляция, полиция, прокотол
 
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