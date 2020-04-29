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29.04.2020  14:51   

Полицейские Харькова взялись расследовать слив материалов служебного совещания в соцсети

По факту обнародования в Интернете видеоматериалов рабочего совещания руководства харьковской полиции назначено служебное расследование


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Видеозапись диалога заместителя начальника ГУНП в Харьковской области с руководителем территориального подразделения во время еженедельной видеоселекторного совещания на днях попала в социальные сети.

Во время разговора полицейских шла речь о состоянии раскрытия и расследования органами и подразделениями ГУНП уголовных правонарушений в апреле текущего года. Рассмотрение данного вопроса было предусмотрено повесткой дня совещания.

Работа следственных подразделений полиции по расследованию уголовных производств четко регулируется законами Украины, приказами и инструкциями МВД и НПУ. Сроки завершения досудебного расследования определенные Уголовным процессуальным кодексом Украины и составляют 2 месяца со дня объявления подозрения. В своевременном и качественном проведении досудебного расследования заинтересованы в первую очередь пострадавшие. Ведь немотивированное затягивание следствия является нарушением прав и свобод граждан.

В соответствии со своими должностными инструкциями, требованиями приказа МВД Украины от 06.07.2017 №570, руководитель следственного управления имеет право проводить заслушивания руководителей территориальных подразделений о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве, открытых следователями этого подразделения. Именно этот вопрос обсуждался на совещании участниками видеозаписи. О «погоне за показателями» в этом контексте речь не идет.

Факт попадания в сети Интернет материалов служебной оперативного совещания руководства ГУНП в Харьковской области задокументировано, обстоятельства этого происшествия устанавливаются в рамках служебного расследования. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, расследование, показатели, комментарий
 
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