Главная Новости Криминал и происшествия Задержанного в Харькове бойца Л/ДНР приговорили к тюремному заключению
29.04.2020  10:41   

Задержанного в Харькове бойца Л/ДНР приговорили к тюремному заключению

По материалам Службы безопасности Украины в Харьковской области к двум годам лишения свободы приговорен участник террористических организаций "Л/ДНР".


// Facebook

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в мае 2014 года добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям. К августу 2015 года он находился в составе бандгруппировик так называемых «Народного ополчения Донбасса» и «Отдельного батальона материального и технического обеспечения ЛНР».

Находясь во временно оккупированном Донецке, злоумышленник обеспечивал пропускной режим в захваченной здания облгосадминистрации. Затем он прибыл во временно оккупированный Луганск, где главари боевиков назначили его начальником отделения в продовольственной службе террористов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове и изъяли по месту его жительства боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Решением Харьковского районного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступил в законную силу.

Разоблачения и документирования противоправной деятельности боевика проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Тэги:  сбу, лнр, харьков, тюремное заключение, приговор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.04 Криминал и происшествия Харьковский след в оптовой торговле наркотиками выявила СБУ (ФОТО) 15.04 Криминал и происшествия Киевский мошенник торговал в Харькове должностями в органах государственной власти 15.04 Криминал и происшествия На ремонте дорог под Харьковом подрядчик украл почти миллион: директор под домашним арестом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 