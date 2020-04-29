Задержанного в Харькове бойца Л/ДНР приговорили к тюремному заключению

По материалам Службы безопасности Украины в Харьковской области к двум годам лишения свободы приговорен участник террористических организаций "Л/ДНР".
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в мае 2014 года добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям. К августу 2015 года он находился в составе бандгруппировик так называемых «Народного ополчения Донбасса» и «Отдельного батальона материального и технического обеспечения ЛНР».
Находясь во временно оккупированном Донецке, злоумышленник обеспечивал пропускной режим в захваченной здания облгосадминистрации. Затем он прибыл во временно оккупированный Луганск, где главари боевиков назначили его начальником отделения в продовольственной службе террористов.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове и изъяли по месту его жительства боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.
Решением Харьковского районного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Приговор суда вступил в законную силу.
Разоблачения и документирования противоправной деятельности боевика проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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