29.04.2020 10:41

Задержанного в Харькове бойца Л/ДНР приговорили к тюремному заключению

По материалам Службы безопасности Украины в Харьковской области к двум годам лишения свободы приговорен участник террористических организаций "Л/ДНР".



// Facebook

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в мае 2014 года добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям. К августу 2015 года он находился в составе бандгруппировик так называемых «Народного ополчения Донбасса» и «Отдельного батальона материального и технического обеспечения ЛНР».

Находясь во временно оккупированном Донецке, злоумышленник обеспечивал пропускной режим в захваченной здания облгосадминистрации. Затем он прибыл во временно оккупированный Луганск, где главари боевиков назначили его начальником отделения в продовольственной службе террористов.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове и изъяли по месту его жительства боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.



Решением Харьковского районного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Приговор суда вступил в законную силу.



Разоблачения и документирования противоправной деятельности боевика проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.