Харьковчане «вырастили» остров на одной из речек в ближнем пригороде (ВИДЕО)

В реке Уды вблизи поселка Жихарь образовался остров из мусора, пластиковых бутылок, тары, пакетов и строительных отходов.
По словам жителей поселка Жихарь, мусор в реку выбрасывают люди, которые приезжают отдыхать у воды. Александр Лихобаба живет в поселке Жихарь с детства.
Мужчина рассказал журналистам МГ «Объектив», что люди приезжают отдыхать или на рыбалку и целыми мешками выбрасывают мусор возле реки. Житель поселка Жихарь отмечает, что уже давно не купаются в реке, ведь вода стала мутной и приобрела неприятный запах.
Председатель местного уличного комитета Людмила Швец заверила, что они собственноручно убирают территорию, но чтобы убрать отходы из воды нужна специальная техника, но это никто не финансирует. Мусор заполонило часть реки Уды. Неподалеку находятся места отведены для рыбаков.
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