Кабельные воры поставили под угрозу работу Харьковоблэнерго

Сотрудники службы экономической безопасности АО "Харьковоблэнерго" разоблачили подозреваемых в совершении серии краж кабеля.
Злоумышленники орудовали на территории Слободского и Основянского районов города. Охотники за металлом на проспекте Гагарина и улице Вернадского спускались в подземные коммуникации и вырезали участки линии связи. После чего на костре обжигали изоляцию и сдавали медный провод в пункт приема металлолома.
Своими действиями воры поставили под угрозу обеспечение диспетчерского технологического управления электрическими сетями Харькова и Харьковской области.
По словам заместителя начальника службы экономической безопасности общества Максима Ленчика, совместно с полицией по подозрению в совершении преступлений были задержаны 6 человек, которые нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проводятся следственные действия.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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