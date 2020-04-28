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28.04.2020  09:22   

Кабельные воры поставили под угрозу работу Харьковоблэнерго

Сотрудники службы экономической безопасности АО "Харьковоблэнерго" разоблачили подозреваемых в совершении серии краж кабеля.


// oblenergo.kharkov.ua

Злоумышленники орудовали на территории Слободского и Основянского районов города. Охотники за металлом на проспекте Гагарина и улице Вернадского спускались в подземные коммуникации и вырезали участки линии связи. После чего на костре обжигали изоляцию и сдавали медный провод в пункт приема металлолома.

Своими действиями воры поставили под угрозу обеспечение диспетчерского технологического управления электрическими сетями Харькова и Харьковской области.

По словам заместителя начальника службы экономической безопасности общества Максима Ленчика, совместно с полицией по подозрению в совершении преступлений были задержаны 6 человек, которые нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проводятся следственные действия.

Источник:   АО Харьковоблэнерго
 Тэги:  кабель, кража, харьков, харьковоблэнерго, полиция
 
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