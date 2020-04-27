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27.04.2020  15:01   

Харьковские медведи полакомятся конфискованной у заготовителей-браконьеров черемшой (ФОТО)

Количество уничтоженных растений составила более одиннадцать тысяч штук за которую заготовители заплатят 700 тысяч штрафа.


фото khark.dei.gov.ua

21 апреля в Государственной экологической инспекции в Харьковской области от граждан поступило сообщение, что в Чугуевском районе в лесу, который принадлежит ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство», неизвестные лица в большом количестве заготавливают черемшу.

Благодаря действиям Чугуевского ОП ГУНП в Харьковской области и Инспекции п орушникы были задержаны. У них изъяли  более 11 000 растений, все они были переданы в Харьковский зоопарк для подкормки животных.

На человека, который непосредственно осуществлял действия по уничтожению черемши, инспектором был составлен протокол по статье 90 КоАП. Вследствие уничтожения растений, которые занесены в Красную книгу Украины, государству был нанесен ущерб на сумму 683 000 550 гривен. 

Все материалы Инспекция направила в районный суд для принятия решения. 

 

Источник:   Госэкоинспекция в Харьковской области
 Тэги:  красная книга, черемша, харьков, штраф
 
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