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24.04.2020  10:35   

Поджигателя автомобиля вычислили на Баварии (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали мужчину за поджог автомобиля


// Нацполиция

30 марта по полиции поступило сообщение о том, что на улице Афанасьевский неизвестный поджег автомобиль «Mercedes-Benz», который принадлежит 32-летней женщине.

По данному факту следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции разоблачили в совершении преступления 36-летнего жителя Новобаварского района.

23 апреля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, автомобиль, харьков, полиция
 
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