Поджигателя автомобиля вычислили на Баварии (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали мужчину за поджог автомобиля
30 марта по полиции поступило сообщение о том, что на улице Афанасьевский неизвестный поджег автомобиль «Mercedes-Benz», который принадлежит 32-летней женщине.
По данному факту следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции разоблачили в совершении преступления 36-летнего жителя Новобаварского района.
23 апреля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
влажность:
давление:
ветер: