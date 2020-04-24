24.04.2020 10:35

Поджигателя автомобиля вычислили на Баварии (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали мужчину за поджог автомобиля



// Нацполиция

30 марта по полиции поступило сообщение о том, что на улице Афанасьевский неизвестный поджег автомобиль «Mercedes-Benz», который принадлежит 32-летней женщине.



По данному факту следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции разоблачили в совершении преступления 36-летнего жителя Новобаварского района.



23 апреля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.