23.04.2020 14:34

Подозреваемые в подрыве банкомата вышли из СИЗО, заплатив по трети миллиона залога

Экс-патрульный полицейский и предприниматель, подозреваемых в подрыве банкомата в Харькове, вышли из СИЗО под залог в размере 315 тыс. грн каждый.



://hk.npu.gov.ua

Об этом СМИ рассказал адвокат одного из подозреваемых Евгений Самойлов.

"Давно освободили, неделю назад, может полторы. По Григорию Белинскому родственники внесли за пару дней, дня два-три, залог. Размер залога - 315 000 гривен, - сказал Самойлов. - За Виктора Ковалева тоже внесли залог, и он вышел".

По мнению адвоката, сумма залога завышена.

18 апреля подозреваемые в апелляционном порядке обжаловали решение Дзержинского райсуда. Адвокат отметил, что прокурор просил меру пресечения, аргументируя его возможностью побега и неявки подозреваемых к следователю, однако после выхода из-под стражи они выполняют требования правоохранителей.

"Мы подали апелляцию. В том числе, мы поднимаем вопрос, почему у нас суд несправедливо оценивает размеры залога. Мы подали вообще апелляцию не только по залогу, но и о степени меры пресечения. Потому что прокурор ссылался на то, что Ковалев и Белинский могут не прибыть в правоохранительные органы и могут убежать. ... Я просил отказать полностью, но если судья придет к другому мнению о рисках, тогда назначить круглосуточный домашний арест. Но вцелом я просил отказать, потому что доводы прокурора ничем не подтверждаются. Он говорит, что есть риск, что они могут убежать. Но по сегодняшний день они никуда не ушли. И, насколько я знаю, являются и к следственному судье, и к следователю ", - подытожил Самойлов.

Как сообщалось ранее, банкомат "Приватбанка" взорвали под утро 10 апреля в магазине на проспекте Победы. Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Прогремел взрыв у входа в супермаркет "Дигма", где располагался банкомат. В нем было 1 978 400 гривен. Из банкомата забрали деньги, а через несколько часов подозреваемых задержали. Как выяснилось позже, один из них ранее работал в патрульной полиции, второй занимается ремонтом авто.