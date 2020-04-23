Подозреваемые в подрыве банкомата вышли из СИЗО, заплатив по трети миллиона залога

Экс-патрульный полицейский и предприниматель, подозреваемых в подрыве банкомата в Харькове, вышли из СИЗО под залог в размере 315 тыс. грн каждый.
Об этом СМИ рассказал адвокат одного из подозреваемых Евгений Самойлов.
"Давно освободили, неделю назад, может полторы. По Григорию Белинскому родственники внесли за пару дней, дня два-три, залог. Размер залога - 315 000 гривен, - сказал Самойлов. - За Виктора Ковалева тоже внесли залог, и он вышел".
По мнению адвоката, сумма залога завышена.
18 апреля подозреваемые в апелляционном порядке обжаловали решение Дзержинского райсуда. Адвокат отметил, что прокурор просил меру пресечения, аргументируя его возможностью побега и неявки подозреваемых к следователю, однако после выхода из-под стражи они выполняют требования правоохранителей.
"Мы подали апелляцию. В том числе, мы поднимаем вопрос, почему у нас суд несправедливо оценивает размеры залога. Мы подали вообще апелляцию не только по залогу, но и о степени меры пресечения. Потому что прокурор ссылался на то, что Ковалев и Белинский могут не прибыть в правоохранительные органы и могут убежать. ... Я просил отказать полностью, но если судья придет к другому мнению о рисках, тогда назначить круглосуточный домашний арест. Но вцелом я просил отказать, потому что доводы прокурора ничем не подтверждаются. Он говорит, что есть риск, что они могут убежать. Но по сегодняшний день они никуда не ушли. И, насколько я знаю, являются и к следственному судье, и к следователю ", - подытожил Самойлов.
Как сообщалось ранее, банкомат "Приватбанка" взорвали под утро 10 апреля в магазине на проспекте Победы. Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Прогремел взрыв у входа в супермаркет "Дигма", где располагался банкомат. В нем было 1 978 400 гривен. Из банкомата забрали деньги, а через несколько часов подозреваемых задержали. Как выяснилось позже, один из них ранее работал в патрульной полиции, второй занимается ремонтом авто.
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