21.04.2020 17:19

Дельцам придется вернуть участок стоимость 8 миллионов

Прокуратура требует вернуть учебному заведению земельный участок для образовательной и исследовательской деятельности.



//pershij.com.ua

Первомайской местной прокуратурой в хозяйственный суд Харьковской области направлено исковое заявление в интересах государства в лице ГУ Держгеокадастру в Харьковской области до одного из частных предприятий о признании договора по производству и обработке земли недействительным и обязательстве освободить земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 20 га и стоимостью более 8 млн грн.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, установлено, что одним из общеобразовательных учебно-воспитательных комплексов Кегичевского района в нарушение условий договора аренды и требований земельного законодательства земля передана в пользование юридическому лицу на основании договора об оказании услуг по обработки земли, который по своему содержанию является договором субаренды земли.

Передача земли в субаренду состоялась без соблюдения условий договора аренды земли, с фактическим изменением целевого назначения на ведение товарного сельскохозяйственного производства, что является грубым нарушением требований действующего законодательства.

Кроме того, по спорному договору произошло распоряжение земельным участком не уполномоченным субъектом, что не отвечает требованиям ст. ст. 96, 122 – 124 ЗК Украины, ст. ст. 6, 14 – 16 Закона Украины «Об аренде земли».

В связи с этим прокуратура требует расторжения незаконно заключенного договора, возврат сельхозземли учебному заведению и использование ее исключительно в интересах детей.