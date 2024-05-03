03.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 травня

У Харкові очікується ясна погода, протягом усього дня без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі 7 - 9° тепла, вдень 17 - 19°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

За спостереженнями наших предків, дощ цього дня часто передбачає гарний врожай.

Гроза та блискавка найближчими днями обіцяють ясну погоду.

Ясне зоряне небо може вказувати на заморозки на ґрунті.

Поява комарів свідчить про наближення потепління.