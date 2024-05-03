Прогноз погоди у Харкові на 3 травня

У Харкові очікується ясна погода, протягом усього дня без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря вночі 7 - 9° тепла, вдень 17 - 19°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Використовуйте творчий підхід до завдань. Остерігайтеся вірусів, але будьте рішучі у вирішенні будь-яких завдань.
У Харкові очікується ясна погода, протягом усього дня без опадів.
3 травня відзначається День свободи друку
влажность:
давление:
ветер: