03.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Використовуйте творчий підхід до завдань. Остерігайтеся вірусів, але будьте рішучі у вирішенні будь-яких завдань.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Протягом дня Овен несподівано може відчути, що він щось упускає з уваги. Можливо, він не в курсі якихось подій, що відбуваються довкола, або не володіє всією інформацією у справах, за які взявся. Так чи інакше, у цьому немає нічого страшного. Неможливо бути в курсі всього, тому Овну варто розслабитися і зосередитися на тому, що він знає точно, тобто на звичайних питаннях. А ще краще буде присвятити цей день будь-якій творчості – це те, що у вас виходитиме найкраще!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Секрет успіху Тельця у тому, щоб діяти не поодинці, а в команді! Якщо він зможе відчути себе гвинтиком у налагодженому механізмі, то в цьому випадку будь-які негаразди не зможуть вибити його з колії. Завдяки цьому настрою, Тельцю буде легше, ніж звичайно, справлятися з вирішенням більшості проблем. Відповіді на одні питання він отримає сам, на інші – запитавши поради у оточуючих. Та й сам Телець протягом дня не раз допоможе тим, хто потребує його. «Почуття ліктя та взаємовиручка» – з цим девізом Телець здатний зробити неможливе!

Близнюки (23 травня – 21 червня)

Події навколо Близнюків будуть відображенням їх власних вчинків, думок та почуттів. «Що посієш, те й пожнеш» – девіз сьогодення. Якщо Близнюки будуть налаштовані до оточуючих агресивно, то вони з задоволенням відплатять їм тією ж монетою. Зате всі альтруїстичні пориви та добрі справи теж не залишаться непоміченими, повертаючись до Близнюків сторицею. Ставтеся до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до вас, і ви не пошкодуєте.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака в розпал дня можуть раз у раз вибивати з колії якісь турботи чи невирішені питання. Будинки його відволікатимуть робочі проблеми, а на роботі – домашні. Це зробить його розсіяним і здатне призвести до непорозумінь та збоїв. Щоб остаточно не заплутатися, зірки радять Раку не відволікатися на сторонні думки та почуття, інакше кількість його проблем може зрости.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Протягом дня від Лева знадобиться вміння тримати руку на пульсі подій і пристосовуватися до ситуації, що стрімко змінюється. Якщо йому це вдасться, він зможе отримати для себе чимало вигод, зокрема, пов'язаних зі своїми доходами. Якщо ж Лев воліє не метушитися і пустити події на самоплив, просто залишиться при своєму. Ну а щасливими шансами долі скористається хтось із його спритних конкурентів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва навряд чи проґавить свою вигоду, в якому б несподіваному вигляді вона до неї в руки не пливла! Кажуть, що гроші не пахнуть, проте Діва буквально нюхом відчуватиме їхнє наближення і зуміє використати найменший шанс для поповнення свого гаманця. Ось чому – чудовий день для укладання угод, покупок та продажів, обговорення фінансових ідей чи влаштування на роботу. А також для розмови з начальством про підвищення зарплати – якщо, звичайно, Діва має вагомі докази «за».

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть з подивом виявити, що оточуючі несвідомо тягнуться до них. Колеги запитують поради або просто звуть побалакати; знайомі налаштовані доброзичливіше, ніж зазвичай, і навіть вороги поводяться коректно. А все тому, що й самі Терези буквально проходять спокійною впевненістю, яка так імпонує всім, хто з ними поруч. Зірки радять Терезам запам'ятати це почуття. Спробуйте повертатися до нього знову і знову, і ви здивуєтеся, яким чарівним чином це позначиться на вашому житті!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону допомагатиме його яскраве образне мислення. День наділяє його творчою жилкою та живою уявою, яку Скорпіон може застосувати у будь-яких справах, особливо у розробці креативних ідей та у питаннях, що потребують нестандартного підходу. Зірки обіцяють, що Скорпіон зі своїм свіжим поглядом на світ здатний знайти несподіване вирішення проблеми або розглянути помилку там, де її не бачать інші. Його очам буде доступно набагато більше, ніж зазвичай, і цим треба скористатися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Навіть найскептичніший Стрілець має шанс зіткнутися з низкою збігів, що відбуваються прямо на його очах протягом дня! Ці збіги можуть бути пов'язані зі справами Стрільця або з тим, що відбувається навколо нього. Можливо, у всьому будинку вийде з ладу техніка чи хтось помилиться кілька разів поспіль. Не дивно, що все це вибиватиме Стрільця з колії, заважаючи зосередитись на справах.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерога буде рідкісна можливість заручитися заступництвом якогось високопосадовця. Козеріг здатний справити гарне враження на вищих у будь-якій обстановці – і в метушливій атмосфері офісу, і в суворій переговорній, і на корпоративній вечірці, і просто по телефону. Іншими словами, Козерогу варто тримати напоготові свої козирі весь день: доленосна розмова з начальством може статися будь-якої миті!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки обіцяють Водолію успіх у будь-яких справах, пов'язаних із спілкуванням. Його комунікативні таланти будуть на висоті! Провести складні переговори, відстояти свою точку зору, завести нове перспективне знайомство – все це вдаватиметься Водолію легко. Йому навіть здається, що на його шляху взагалі немає перешкод! Що ж, насправді можливо майже все – скористайтеся цим, щоб вивести своє життя на новий рівень.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Дрібні нестиковки та неприємності змусять Риб мобілізуватися та показати все, на що вони здатні! День наділяє їхньою діловою активністю, енергійністю, вмінням швидко схоплювати суть і вирішувати питання на ходу. Всі ці якості їм знадобляться: ситуація змінюватиметься стрімко, вимагаючи від Риб швидких і водночас чітких рішень. Це чудовий шанс для них зарекомендувати себе перед оточуючими – другий такий Рибам навряд чи представиться найближчими тижнями.