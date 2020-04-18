18.04.2020 13:50

От Сумского рынка эвакуировали автомобиль, заблокировавший движение трамваев (ФОТО)

Фото автомобилей, блокирующих движение трамваев возле Сумского рынка, часто публикуются в социальных сетях. В этот раз пассажиры вызвали полицию.



// Патрульная полиция

Как сообщили в Патрульной полиции, им поступил о нарушении правил стоянки на улице Тринклера. На месте находились водители и пассажиры нескольких трамваев. Больше часа граждане ожидали появления водителя, который остановил авто на перекрестке таким образом, что перекрыл движение трамваям, после чего позвонили на линию 102.



Попытки патрульных связаться с владельцем автомобиля оказались бесполезными. Поэтому, чтобы восстановить движение трамваев, автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку.



