От Сумского рынка эвакуировали автомобиль, заблокировавший движение трамваев (ФОТО)

Фото автомобилей, блокирующих движение трамваев возле Сумского рынка, часто публикуются в социальных сетях. В этот раз пассажиры вызвали полицию.
Как сообщили в Патрульной полиции, им поступил о нарушении правил стоянки на улице Тринклера. На месте находились водители и пассажиры нескольких трамваев. Больше часа граждане ожидали появления водителя, который остановил авто на перекрестке таким образом, что перекрыл движение трамваям, после чего позвонили на линию 102.
Попытки патрульных связаться с владельцем автомобиля оказались бесполезными. Поэтому, чтобы восстановить движение трамваев, автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку.
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