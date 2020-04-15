15.04.2020 11:59

В харьковском дворе взорвалась граната (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства взрыва во дворе частного домовладения.



// Нацполиция

15 апреля в 1:42 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что 23-летний мужчина находился в гостях и услышал громкий хлопок во дворе дома по переулку Путиловскому.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



По адресу выезжали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и патрульные полицейские.



По прибытию правоохранители обнаружили и изъяли с места происшествия фрагменты гранаты Ф-1. Также отрабатываются записи с камер видеонаблюдения, расположенных во дворе владельцев дома.



Следователями Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства.