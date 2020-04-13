Ночью в салтовских дворах сгорели автомобили (ФОТО)

Пожары произошли в 607 микрорайоне.
В ночь на понедельник, 13 апреля, сгорело два автомобиля, припаркованных во дворах по проспекту Тракторостроителей, 83Е и 85Г.
О произошедшем сообщили социальные сети.
Официальная информация уточняется.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: