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13.04.2020  09:15   

Ночью в салтовских дворах сгорели автомобили (ФОТО)

Пожары произошли в 607 микрорайоне.


// Facebook

В ночь на понедельник, 13 апреля, сгорело два автомобиля, припаркованных во дворах по проспекту Тракторостроителей, 83Е и 85Г.

О произошедшем сообщили социальные сети.

Официальная информация уточняется.

 

 

Тэги:  пожар, харьков, автомобиль, сгорел
 
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