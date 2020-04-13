Ночью в салтовских дворах сгорели автомобили (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 13 апреля Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 апреля В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.