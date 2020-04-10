10.04.2020 18:38

Роковое свидание: пригласил домой и ограбил девушку

Харьковские полицейские разоблачили злоумышленника, который напал на девушку.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного расследования установлено, что молодые люди познакомились в сети Интернет.

Мужчина пригласил 21-летнюю девушку в гости.

Когда 8 апреля она пришла к нему, злоумышленник напал на нее, избил, завладел затем документами и мобильным телефоном.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского райотдела через несколько часов после поступления заявления разоблачили в совершении преступления 24-летнего мужчину.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.

Расслдование продолжается.