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10.04.2020  18:38   

Роковое свидание: пригласил домой и ограбил девушку

Харьковские полицейские разоблачили злоумышленника, который напал на девушку.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного расследования установлено, что молодые люди познакомились в сети Интернет.
 
Мужчина пригласил 21-летнюю девушку в гости.
 
Когда 8 апреля она пришла к нему, злоумышленник напал на нее, избил, завладел затем документами и мобильным телефоном.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского райотдела через несколько часов после поступления заявления разоблачили в совершении преступления 24-летнего мужчину.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.
 
Расслдование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, ограбление, харьков, насилие, мошенничество
 
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