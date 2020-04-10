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10.04.2020  14:41   

«Летняя» кухня на Немышле до лета не дожила (ФОТО)

10 апреля в 9:50 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Харьков, ул. Воскобойницкая, 29.


://kh.dsns.gov.ua

На место происшествия были направлены подразделения 5-й и 18-й спасательных частей ГСЧС. 

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит в летней кухне на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 6 кв.м. 

Пожарные подали стволы на тушение огня и уже в 10:19 локализовали его. Окончательно пожар ликвидировали в 10:50.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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