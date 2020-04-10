«Летняя» кухня на Немышле до лета не дожила (ФОТО)

10 апреля в 9:50 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Харьков, ул. Воскобойницкая, 29.
На место происшествия были направлены подразделения 5-й и 18-й спасательных частей ГСЧС.
По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит в летней кухне на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 6 кв.м.
Пожарные подали стволы на тушение огня и уже в 10:19 локализовали его. Окончательно пожар ликвидировали в 10:50.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электрической сети.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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