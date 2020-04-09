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09.04.2020  11:11   

В Харькове активизировались мошенники, выдающиеся себя за службу газа

Под видом работников «Харьковгоргаза» псевдогазовики вымогают с жителей домов деньги за проведение воображаемых работ.


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Недавно в Московском районе города были выявлены случаи, когда неизвестные люди, одетые в спецодежду и с непонятными бейджами, представляются работниками АО «Харьковгоргаз» и пытаются попасть в помещение под предлогом проверки работы газового оборудования, счетчика газа и т.п., требуя деньги за несуществующие работы. На самом деле, это настоящие мошенники.

Коммунальщики напимонают, что с 17 марта 2020 года в АО «Харьковгоргаз» введен карантин, как и по всей стране. Поэтому, никакой деятельности по проверке, замене газового оборудования, установка счетчиков газа и т.п., «Харьковгоргаз» не проводит.

В штатном режиме работает только аварийно-диспетчерская служба 104, которая выезжает на вызовы потребителей для ликвидации утечек газа.

Работники газовой компании имеют при себе служебное удостоверение, с фотографией, указанием должности, логотипом и печатью предприятия.

Жителей Харькова призывают быть осторожными и внимательными. При обнаружении подозрительных «специалистов» звоните в полицию за номер 102.

Кроме того, любое вмешательство непрофессионалов в систему газоснабжения опасно и может привести к возникновению аварийных ситуаций, отмечают коммунальщики.

Тэги:  мошенник, газ, харьков, харьковгоргаз, вымогают деньги
 
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