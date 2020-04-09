В Харькове активизировались мошенники, выдающиеся себя за службу газа

Под видом работников «Харьковгоргаза» псевдогазовики вымогают с жителей домов деньги за проведение воображаемых работ.
Недавно в Московском районе города были выявлены случаи, когда неизвестные люди, одетые в спецодежду и с непонятными бейджами, представляются работниками АО «Харьковгоргаз» и пытаются попасть в помещение под предлогом проверки работы газового оборудования, счетчика газа и т.п., требуя деньги за несуществующие работы. На самом деле, это настоящие мошенники.
Коммунальщики напимонают, что с 17 марта 2020 года в АО «Харьковгоргаз» введен карантин, как и по всей стране. Поэтому, никакой деятельности по проверке, замене газового оборудования, установка счетчиков газа и т.п., «Харьковгоргаз» не проводит.
В штатном режиме работает только аварийно-диспетчерская служба 104, которая выезжает на вызовы потребителей для ликвидации утечек газа.
Работники газовой компании имеют при себе служебное удостоверение, с фотографией, указанием должности, логотипом и печатью предприятия.
Жителей Харькова призывают быть осторожными и внимательными. При обнаружении подозрительных «специалистов» звоните в полицию за номер 102.
Кроме того, любое вмешательство непрофессионалов в систему газоснабжения опасно и может привести к возникновению аварийных ситуаций, отмечают коммунальщики.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажность:
давление:
ветер: