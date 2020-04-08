08.04.2020 15:44

В Харькове показали кадры ДТП, после которого «неизвестные» избили полицейских начальников

В соцсети опубликовали видео аварии, после которой между офицерами харьковской полиции и группой молодых людей, представляющих патриотическую общественную организацию произошел конфликт



скрин видео конфликта // facebook

6 апреля вечером, в Харькове жестоко избили двух крупных чинов областной полиции – руководителя управления угрозыска Евгения Драку и начальника отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области Сергея Новикова.

На кадрах видно, что автомобили, которые двигались перпендикулярно, одновременно выехали на перекресток. Один из автомобилей, который двигался с большей скоростью, зацепил второй, после чего проехал еще несколько метров и остановился. Второй автомобиль также сначала продолжил движение, после чего остановился посреди перекрестка.

По данным Police Control Ukraine, за рулем одного из авто был начальник отдела розыска по тяжким преступлениям полковник полиции Сергей Новиков, второго – девушка, которая после ДТП вызвал на место "подмогу".

Участников избиения полицейских - соучредителя ГО "Мы харьковчане" - Ряднова и еще двоих ее членов - Хализева и Сытника, сейчас разыскивает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.