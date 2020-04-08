08.04.2020 13:13

Спасатели пол дня боролись за жилые дома поселка, атакованные «борцами с сухостоем» (ФОТО)

Купянский район: спасатели ликвидировали пожар в природных экосистемах, общей площадью более несколько гектаров



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7 апреля в 13:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре сухостоя на открытом пространстве по адресу: Купянский район, с. Большая Шапковка, вблизи ул. Снежной.

К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. Спасатели добросовестно пытались потушить пожар в течение нескольких часов, но огонь быстро распространялся в направлении крестьянских жилищ и хозяйственных построек, существовала угроза возгорания жилых домов.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 13:56 удалось отсечь огонь от жилья и локализовать его. Полностью ликвидировали пожар уже ближе к вечеру в 19:45.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.