07.04.2020 13:36

За нарушение правил соблюдения карантина в Харьковской области полицейские составили 244 админпротоколы

Полицейские задерживали посетителей пивных заведений Харькова и пригородов, которые «отдыхали» без средств индивидуальной защиты.



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Большинство протоколов составлено в отношении правонарушителей, находящихся в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в Немышлянском районе Харькова и Первомайском районе области принимали посетителей заведения по продаже пива. Продолжали свою работу торговые точки в Основянском и Холодногорском районах. Еще один житель Лозовского района нарушил правила самоизоляции после возвращения из-за границы.

Всего с стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 139 правонарушений. 73 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений питания, 9 - в отношении перевозчиков, 11 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 9 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.