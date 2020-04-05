Главная Новости Криминал и происшествия Загорелось кафе на одной из магистралей Харькова (ВИДЕО)
05.04.2020  03:27   

Загорелось кафе на одной из магистралей Харькова (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на простпекте Науки - ЧП.

Возле метро Научная и Макдональдса горит кафе. 

Информации о причинах пожара и пострадавших - пока нет.

Тэги:  чп, пожар, харьков, горит кафе
 
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