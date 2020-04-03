03.04.2020 11:26

Зайцева пошла в отказ и требует отменить приговор по поводу смертельного ДТП на Сумской

На заседание в Киевский районный суд Харькова появились пострадавшие: но ни Зайцева ни ее адвокаты им в глаза смотреть не будут из-за ходатайства в рассмотрении без их участия.



// suspilne.mediа

На заседание в Киевский районный суд Харькова, откуда в режиме видеоконференции с Киевом должно состояться рассмотрение дела, появились пострадавшие: семья Берченко, их дочь Оксана Евтеева и Лариса Фабрис.

Осужденная Зайцева и ее адвокат подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия. Присутствует защитник Дронова, сам осужденный выйдет на видеосвязь из колонии.

По словам защитницы семьи пострадавших Ларисы Матвеевой, Зайцева требует отменить приговор и закрыть уголовное производство.

"Изменилась позиция Зайцевой, поскольку она уже не признает свою вину. На первой инстанции она полностью соглашалась. На этапе второго рассмотрения, апелляционного, она сказала, что больше вина за Дроновым - 70%, а 30% за ней. А сейчас уже на этапе кассационного рассмотрения она вообще не видит в своих действиях состава преступления, поэтому считает, что в отношении нее уголовное производство должно быть закрыто ", - сообщила защитница семьи пострадавших Лариса Матвеева перед началом заседания.

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