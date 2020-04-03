Главная Новости Криминал и происшествия Зайцева пошла в отказ и требует отменить приговор по поводу смертельного ДТП на Сумской
03.04.2020  11:26   

Зайцева пошла в отказ и требует отменить приговор по поводу смертельного ДТП на Сумской

На заседание в Киевский районный суд Харькова появились пострадавшие: но ни Зайцева ни ее адвокаты им в глаза смотреть не будут из-за ходатайства в рассмотрении без их участия.


// suspilne.mediа

На заседание в Киевский районный суд Харькова, откуда в режиме видеоконференции с Киевом должно состояться рассмотрение дела, появились пострадавшие: семья Берченко, их дочь Оксана Евтеева и Лариса Фабрис.

Осужденная Зайцева и ее адвокат подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия. Присутствует защитник Дронова, сам осужденный выйдет на видеосвязь из колонии.

По словам защитницы семьи пострадавших Ларисы Матвеевой, Зайцева требует отменить приговор и закрыть уголовное производство.

"Изменилась позиция Зайцевой, поскольку она уже не признает свою вину. На первой инстанции она полностью соглашалась. На этапе второго рассмотрения, апелляционного, она сказала, что больше вина за Дроновым - 70%, а 30% за ней. А сейчас уже на этапе кассационного рассмотрения она вообще не видит в своих действиях состава преступления, поэтому считает, что в отношении нее уголовное производство должно быть закрыто ", - сообщила защитница семьи пострадавших Лариса Матвеева перед началом заседания.

что известно

  • ДТП на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова произошла 18 октября 2017. Столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова.
  • 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал обоих водителей виновными в ДТП и назначил им по 10 лет заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Осужденных этапировали: Зайцеву - в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронова - в колонию на Полтавщине.
  • И Зайцева, и Дронов обжаловали приговор в Верховный Суда. Защитница Зайцевой просит отменить приговор в части осуждения и взыскания возмещения или изменить его, смягчив к 5 годам заключения условно. Дронов - отменить и назначить новое рассмотрение.
  • В января 2020 года Кассационный суд назначил заседание по делу на 3 апреля 2020 года.
  • 11 февраля суд удовлетворил ходатайство двух потерпевших об участии в суде в режиме видеоконференции с Киевского райсуда Харькова. 18 февраля - аналогичное ходатайство еще одного пострадавшего. 24 марта - семей двух погибших.
  • 20 февраля Верховный Суд Украины удовлетворил заявление Геннадия Дронова об участии в кассационном рассмотрении в режиме видеоконференции из колонии.
  • 26 февраля прошел год, как суд вынес приговор по делу. Заключенные на 10 лет обязаны выплатить компенсации пострадавшим - каждый должен возместить более 3 млн грн. Возмещений пострадавшие не получали .
Источник:   suspilne.mediа
 Тэги:  зайцева, дронов, дтп, харьков, сумская, пострадавшие
 
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