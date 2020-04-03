Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские устанавливают обстоятельства дуэли двух автовазов в Холодногорском районе (ФОТО)
03.04.2020  10:01   

Полицейские устанавливают обстоятельства дуэли двух автовазов в Холодногорском районе (ФОТО)

Водитель «Лада Калина» разбил оба авто и отправил на больничную койку водителя и пассажира «семерки».


://hk.npu.gov.ua

Полиция выясняет обстоятельства аварии с двумя пострадавшими, которая произошла 2 апреля, примерно в 10:20 на окружной дороге.

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-11183 и ВАЗ-2107. Предварительно установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-11183 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «семеркой».

В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницы скорой и неотложной медицинской помощи доставлены водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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