Полицейские устанавливают обстоятельства дуэли двух автовазов в Холодногорском районе (ФОТО)

Водитель «Лада Калина» разбил оба авто и отправил на больничную койку водителя и пассажира «семерки».
Полиция выясняет обстоятельства аварии с двумя пострадавшими, которая произошла 2 апреля, примерно в 10:20 на окружной дороге.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-11183 и ВАЗ-2107. Предварительно установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-11183 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «семеркой».
В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницы скорой и неотложной медицинской помощи доставлены водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
влажность:
давление:
ветер: