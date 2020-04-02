02.04.2020 12:26

Пожарные потушили крупный пожар на частном дворе (ФОТО)

Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров.



// ГСЧС

1 апреля в 8:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Пересечное Дергачевского района на ул. Шевченко, 10.

Заявители рассказывали о большом распространения огня по хозяйственным застройки.



К месту происшествия сразу выехали 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС, а также подразделение местной пожарной команды из поселка Берминводы. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла около 200 кв.м. Пламенем была охвачена крыша жилого дома, гараж и пристройка к нему. В ходе разведки пожара людей внутри дома не обнаружено.



На тушение огня спасатели подали 4 пожарных ствола. Локализация пожара состоялась в 09:40. Окончательная ликвидация - в 10:53.



Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.