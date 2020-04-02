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02.04.2020  12:26   

Пожарные потушили крупный пожар на частном дворе (ФОТО)

Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров.


// ГСЧС

1 апреля в 8:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Пересечное Дергачевского района на ул. Шевченко, 10.

Заявители рассказывали о большом распространения огня по хозяйственным застройки.

К месту происшествия сразу выехали 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС, а также подразделение местной пожарной команды из поселка Берминводы. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла около 200 кв.м. Пламенем была охвачена крыша жилого дома, гараж и пристройка к нему. В ходе разведки пожара людей внутри дома не обнаружено.

На тушение огня спасатели подали 4 пожарных ствола. Локализация пожара состоялась в 09:40. Окончательная ликвидация - в 10:53.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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