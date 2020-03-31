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31.03.2020  19:00   

Расправился с тремя женщинами: убийца и грабитель проведет остаток жизни за решеткой

Прокуратура в апелляционной инстанции добилась пожизненного лишения свободы убийцы, с чем в дальнейшем согласился Верховный Суд.


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Верховный Суд согласился с позицией прокуратуры Харьковской области и решением Харьковского апелляционного суда о назначении жителю г. Волчанск наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества за совершение разбоя и умышленного убийства (ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
 
Начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова сообщила, что в период с февраля 2009 г. по сентябрь 2010 г. бывший сотрудник милиции проникал на территорию домовладений, расположенных в г. Волчанск и Волчанском районе. Мужчина совершил три умышленных убийства пожилых женщин и завладел имуществом на общую сумму более 18,5 тыс. грн.
 
Приговором Чугуевского городского суда Харьковской области от 10.12.2014 г. мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенное лицом, которое ранее совершало разбой, соединенный с проникновением в жилище; умышленное убийство, совершенное из корыстного мотива и лицом, которое ранее совершало умышленное убийство) и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
 
Прокурор обжаловал этот приговор в Харьковском апелляционном суде на основании несоответствия назначенного степени тяжести преступлений с требованием назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего осужденному имущества.
 
Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда от 03.06.2019 апелляционную жалобу прокурора удовлетворено. Обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного. Осужденный обжаловал данный приговор в Верховном суде, не соглашаясь с мерой назначенного наказания.
 
Верховный Суд, в полном объеме исследовав материалы уголовного дела, а также доводы поданной осужденным кассационной жалобы, оставил приговор Харьковского апелляционного суда без изменений.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, преступление, харьков
 
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