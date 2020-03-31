По «спирали» полиция оперативно задержала иностранцев, учинивших разбой на ХТЗ (ФОТО, ВИДЕО)

Трое мужчин на улице выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой находилось около 115 000 гривен.
По данным полиции, 30 марта около 12:00 по улице Мира трое мужчин выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой было около 115 тыс. грн, и уехали с места происшествия на такси.
По городу сразу было введено полицейский план «Спираль».
За несколько часов на проспекте Тракторостроителей патрульные по ориентировке обнаружили автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. В транспортном средстве были 35 и двое 36-летних граждан Азербайджана.
Полицейские провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до шести лет заключения. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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