31.03.2020 15:05

По «спирали» полиция оперативно задержала иностранцев, учинивших разбой на ХТЗ (ФОТО, ВИДЕО)

Трое мужчин на улице выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой находилось около 115 000 гривен.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 30 марта около 12:00 по улице Мира трое мужчин выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой было около 115 тыс. грн, и уехали с места происшествия на такси.

По городу сразу было введено полицейский план «Спираль».

За несколько часов на проспекте Тракторостроителей патрульные по ориентировке обнаружили автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. В транспортном средстве были 35 и двое 36-летних граждан Азербайджана.

Полицейские провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до шести лет заключения. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.