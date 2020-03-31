Избегая столкновения, автомобиль вылетел на встречку и сбил пешехода

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение.
30 марта около 21:00 41-летний водитель автомобиля Chevrolet следовал по улице Библика в сторону Индустриального проспекта. Перед ним в попутном направлении двигался легковой автомобиль Skoda.
Водитель Skoda резко затормозил и, чтобы избежать столкновения, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где сбил 82-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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