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31.03.2020  11:25   

Избегая столкновения, автомобиль вылетел на встречку и сбил пешехода

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение.


// Нацполиция

30 марта около 21:00 41-летний водитель автомобиля Chevrolet следовал по улице Библика в сторону Индустриального проспекта. Перед ним в попутном направлении двигался легковой автомобиль Skoda.

Водитель Skoda резко затормозил и, чтобы избежать столкновения, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где сбил 82-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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