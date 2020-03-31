31.03.2020 11:25

Избегая столкновения, автомобиль вылетел на встречку и сбил пешехода

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение.



// Нацполиция

30 марта около 21:00 41-летний водитель автомобиля Chevrolet следовал по улице Библика в сторону Индустриального проспекта. Перед ним в попутном направлении двигался легковой автомобиль Skoda.

Водитель Skoda резко затормозил и, чтобы избежать столкновения, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где сбил 82-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются