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30.03.2020  18:48   

ДТП с побегом, погоней и фейком: приговор вынесен

Суд назначил наказание за фейковое сообщение о совершении преступления.


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Суд назначил наказание мужчине, который обратился в милицию с заведомо ложным сообщением о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УК Украины).
 
По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, в конце декабря 2019 года в Холодногорском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Daewoo Lanos», за рулем которого находился 39-летний житель Дергачевского района, столкнулся с другой машиной, повредив ее.
 
Чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, мужчина покинул место ДТП.
 
Однако потерпевший смог догнать автомобиль правонарушителя.
 
Водитель, виновный в аварии, под предлогом компенсации за причиненный вред, предложил потерпевшему проехать по своему месту жительства. Он вышел из авто якобы за деньгами, а сам сообщил оператору спецлинии «102» о том, что его автомобилем незаконно завладели.
 
В тот же день он, зная об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, обратился к Холодногорский райотдел ГУНП в Харьковской области с письменным заявлением относительно якобы совершенного в отношении него правонарушения.
 
При поддержке Харьковской местной прокуратурой №1 публичного обвинения Ленинский районный суд г. Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Тэги:  дтп, авария, харьков, побег, погоня, фейк, приговор, суд
 
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