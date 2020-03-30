30.03.2020 18:33

Поджог в центре Харькова: подозрение предъявлено

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который поджег двери Харьковской областной государственной администрации.



//fromua.news

Как информирует ГУ Нацполиции, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении трех преступлений, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет..

Напомним, что 27 декабря около 23:00 48-летний житель Чугуевского района облил бензином деревянные двери административного здания ХОГА и поджег. Свой поступок он объяснил тем, что руководство госадминистрации отказало ему в личном приеме.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции, которые совместно с бойцами Нацгвардии осуществляли охрану здания Харьковской областной государственной администрации. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. По оценкам экспертов, мужчина причинил коммунальному предприятию материальный ущерб на сумму около 79 тысяч гривен.

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день подозреваемый в помещении Киевского районного суда Харькова во время избрания ему меры пресечения высказывал угрозы в адрес следователя и прокурора, а также угрожал поджечь административное здание суда.

Также, 15 января на автодороге между поселками Тернова и Заудье в Чугуевском районе злоумышленник на собственном автомобиле заблокировал движение двух автомобилей буровой компании и засыпал в топливные баки транспортных средств смесь земли и песка.

Кроме того, мужчина собирался поджечь автомобили, но ему помешали сотрудники полиции.

По указанному факту ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 (приготовление к повреждению имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкций всех вышеобозначенных статей мужчине грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

28 марта уголовное производство по подозрению 48-летнего мужчины направлено в Чугуевский городской суд Харьковской области для рассмотрения по существу.