30.03.2020 09:26

Нарушители на Lexus тайными тропами ехали в Россию

Автомобиль засекли камеры видеонаблюдения.



// ГПСУ

В субботу пограничный наряд отдела «Веселое», Харьковского пограничного отряда вел наблюдение за участком границы используя камеры видеонаблюдения.



Около полудня правоохранители заметили автомобиль, направлявшийся в сторону границы с Россией. Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали двух граждан Украины. Они двигались на автомобиле марки «Lexus» по дороге, которая отсутствует в реестре автомобильных дорогю



За нарушение пограничного режима мужчин привлечены к административной ответственности и наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму 170 грн каждому.



Также, за попытку незаконного пересечения границы на наших соотечественников составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.