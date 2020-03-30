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30.03.2020  09:26   

Нарушители на Lexus тайными тропами ехали в Россию

Автомобиль засекли камеры видеонаблюдения.


// ГПСУ

В субботу пограничный наряд отдела «Веселое», Харьковского пограничного отряда вел наблюдение за участком границы используя камеры видеонаблюдения.

Около полудня правоохранители заметили автомобиль, направлявшийся в сторону границы с Россией. Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали двух граждан Украины. Они двигались на автомобиле марки «Lexus» по дороге, которая отсутствует в реестре автомобильных дорогю

За нарушение пограничного режима мужчин привлечены к административной ответственности и наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму 170 грн каждому.

Также, за попытку незаконного пересечения границы на наших соотечественников составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Восточное региональное Управление ГНСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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