Нарушители на Lexus тайными тропами ехали в Россию

Автомобиль засекли камеры видеонаблюдения.
В субботу пограничный наряд отдела «Веселое», Харьковского пограничного отряда вел наблюдение за участком границы используя камеры видеонаблюдения.
Около полудня правоохранители заметили автомобиль, направлявшийся в сторону границы с Россией. Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали двух граждан Украины. Они двигались на автомобиле марки «Lexus» по дороге, которая отсутствует в реестре автомобильных дорогю
За нарушение пограничного режима мужчин привлечены к административной ответственности и наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму 170 грн каждому.
Также, за попытку незаконного пересечения границы на наших соотечественников составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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