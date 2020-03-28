ДТП на Научной: патрульные рассказали о столкновении и пострадавших (ВИДЕО, ФОТО)

Все обстоятельства происшествия установит следствие.
27 марта около 20:45 на перекрестке улицы Бакулина и проспекта Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus, Мazda и служебного авто патрульных Mitsubishi Outlander.
Предварительно, служебный автомобиль осуществлял разворот с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
В этот момент в него врезался автомобиль Lexus. Потом Lexus, в результате неуправляемого движения, въехал в автомобиль Mazda.
Медики скорой госпитализировали в больницу пятерых пострадавших: пассажира и водителя автомобиля LEXUS, водителя и пассажира автомобиля MAZDA и пассажира служебного автомобиля, инспектора патрульной полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем установит все обстоятельства происшествия.
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