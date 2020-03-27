ЧП: На Новых Домах сгорела иномарка (ФОТО, ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи, на Жасминовом бульваре - пожар.
Здесь загорелся Volkswagen.
Пожарные - на месте.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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