Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: На Новых Домах сгорела иномарка (ФОТО, ВИДЕО)
27.03.2020  17:09   

ЧП: На Новых Домах сгорела иномарка (ФОТО, ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи, на Жасминовом бульваре - пожар.

Здесь загорелся Volkswagen.

Пожарные - на месте.

 

Тэги:  пожар, чп, харьков, авария, горит иномарка
 
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