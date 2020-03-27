27.03.2020 11:54

Борцы с сухостоем сожги жилой дом, разжигая до 1 тысячи серьезных пожаров в сутки

Уже более 12 000 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах возникло в Украине с начала года.



://kh.dsns.gov.ua

Большинство случаев зафиксировано именно с начала марта. Были даже дни, когда показатель пожаров травы достигал отметки в 1 000 случаев в сутки.

Чаще всего, такая негативная тенденция наблюдается как только граждане массово начинают сжигать мусор на приусадебных участках и намеренно выжигают сухостой на полях. Поэтому, пожарные продолжают ликвидировать многочисленные пожары сухой травы, камыша и тому подобное.

В частности, на Харьковщине за прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 43 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.

Огнем уничтожено около 37 га природных экосистем, повреждено 1 жилой дом и 3 хозяйственные постройки. Причиной этого есть люди, которые намеренно сжигают мусор и сухостой.

Поэтому, несмотря на увеличение количества таких возгораний, Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах!

Прежде всего, не следует разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке. Категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки!