26.03.2020 19:43

Кровавая расправа: нелюдь, забивший до смерти приятеля, окончит дни в тюрьме

Верховный суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении мужчине, который забил своего приятеля и вынес его имущество из квартиры.



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Приговором Купянского горрайонного суда житель Купянска признан виновным в совершении разбоя, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений, умышленном убийстве из корыстных побуждений и тайном похищении чужого имущества, совершенном повторно, соединенной с проникновением в жилище и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Михаліка, установлено, что летом 2016 года 27-летний мужчина, находясь по месту жительства потерпевшего, с которым познакомился накануне события, у которого в гостях раньше не бывал, заметил, что потерпевший оставил ключи от входных дверей и мобильный телефон на тумбочке в квартире.

Убедившись, что потерпевший проживает в указанной квартире один, взял металлические ножницы и нанес не менее 30 ударов в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался.

После этого мужчина завладел ключами от квартиры и мобильным телефоном потерпевшего. В течение нескольких дней обвиняемый возвращался в указанную квартиру, где находился убитый потерпевший, и выносил имущество последнего.

Во время рассмотрения дела судом убийца частично признал свою вину в содеянном под давлением собранных во время досудебного расследования доказательств, исследованных в судебном заседании.

Обвиняемым и его защитником было подано кассационную жалобу. Верховный Суд Украины оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменений.